В список ожидаемо попали салаты с майонезом.

Врач перечислила самые вредные новогодние блюда. Об этом журналистам RT сообщила гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная. Специалист отметила, что самыми вредными праздничными блюдами стоит считать сложные салаты, которые обильно заправляются майонезом. Такая пища является тяжелой для организма. Также пользы не будет от сыра и орехов.

Это тоже сложные для переваривания продукты. Если вы готовите запеченную в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите ее в масле Ирина Бережная, гастроэнтеролог

Эксперт рекомендовала подавать на новогодний стол травянистые легкие салаты с минимальной заправкой. Она также посоветовала готовить мясо в духовке, но при этом подавать его на следующий день (1 января).

Диетолог рассказал, что можно и нельзя есть вечером.

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