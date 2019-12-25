Диетолог рассказал, что можно и нельзя есть вечером

Что можно и нельзя есть за 3-4 часа до сна, в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Как отметил специалист, отказ от ужина – это неплохо. Но в то же время вечерний прием пищи разрешен и даже нужен – важно лишь выбрать здоровые продукты. Это могут быть натуральный йогурт, вареное яйцо, нежирная говядина, творог. Они создают ощущение заполненности желудка, утоляя голод и улучшая сон.
Вторая группа разрешенных продуктов – пища, богатая триптофаном (гормон, способствующий засыпанию и поддержанию сна). Он содержится в сыре, куриной грудке и вишневом соке.
Особое внимание ужину должны уделять люди с проблемами ЖКТ. Если такие люди ложатся спать с пустым желудком, он начинает вырабатывает грелин. Грелин же вызывает желудочный сок, который разъедает стенки пустого желудка.
Есть вечером не стоит никому соленья и маринады, потому что они задерживают воду в организме. Стоит отказаться от колбасных изделий, белого хлеба.
Ранее Мясников перечислил продукты для улучшения качества сна.
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