Врач: одномоментная вакцинация от гриппа и коронавируса не опасна для организма

Специалист рассказал, как вакцины от гриппа и ковида взаимодействуют между собой.

В Петербурге началась вакцинация от гриппа, также в городе продолжается массовая вакцинация от ковида. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев рассказал "Петербургскому дневнику", что одномоментная вакцинация от гриппа и коронавируса не опасна для организма.

В первую очередь, по мнению специалиста, стоит вакцинироваться от ковида, поскольку в городе возможен подъем заболеваемости коронавирусом. Ранее ученый спрогнозировал новую коронавирусную волну во второй половине сентября. Яковлев рассказал, что можно сначала привиться от гриппа, а через месяц – от ковида. Или же можно одномоментно сделать обе прививки.

Поливалентные вакцины хорошо известны в медицине, поэтому вопрос, можно ли одномоментно вводить вакцины от нескольких болезней, не представляет ничего сверхъестественного. Вопрос тут в другом: насколько это необходимо. Алексей Яковлев

Ранее мы писали, что в Петербурге началось тестирование новой вакцины от компании Biocad.

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