Учёный рассказал, какой будет четвертая коронавирусная волна в Петербурге

Волна придет в городе во второй половине сентября.

Осенью этого года глава Петербурга Александр Беглов прогнозирует четвертую коронавирусную волну. В этом его поддерживает и руководитель рабочей группы по математическому моделированию распространения коронавируса Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков. Он рассказал "Комсомольской правде", что волну стоит ждать во второй половине сентября.

Сентябрь – пора возвращаться домой: вернутся отдыхавшие за границей, студенты и школьники вновь сядут за школьные парты, люди вернутся с отпусков. По словам специалиста, новую волну в городе не избежать. Судим по прошлогоднему опыту: с 15 сентября 2020 года начался рост заболеваемости ковидом, который завершился лишь в январе. Однако, по мнению Боровкова, волна не будет уже такой интенсивной. Поскольку город научился с ней жить и бороться. Но не стоит забывать, что вирус имеет свойство подвергаться мутации.

По словам ученого, город так и не смог победить ни одну из коронавирусных волн.

Если рассуждать с точки зрения эпидемиологии, у нас до сих пор длится первая волна, просто время от времени она дает всплески, которые с легкой руки СМИ все стали называть волнами. Алексей Боровков, руководитель рабочей группы по математическому моделированию распространения коронавируса Центра НТИ СПбПУ

Боровков считает, что ждать локдауна не стоит, поскольку в городе с каждым днем растет число привитых граждан. По данным на 16 августа, полностью закончили цикл вакцинации от коронавируса уже 1 248 896 человек, первично привился 1 412 331 человек.

Однако темпы вакцинации совсем не устраивают главу города Александра Беглова. По словам Беглова, в настоящее время в сутки вакцинируются от 20 до 30 тысяч человек. Власти надеются сформировать коллективный иммунитет до начала осеннего сезона ОРВИ.

Фото: Piter.tv