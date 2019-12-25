"Авиа.про": Россия может "заглушить" 25% территории Украины.

Впервые показаны последствия использования комплексов РЭБ ВС в Донбассе. Об этом рассказали журналисты из издания "Авиа.про". По информации источника, Вооруженные силы России развернули собственные средства радиоэлектронной борьбы из-за роста напряженности на границе с Украиной. Эксперты получили свидетельство использования мощных РЭБ российской стороной.

Западные мониторинговые ресурсы уточнили, что самолёт радиолокационного обнаружения А-100 Минобороны РФ совершил полет около восточной украинской границы. При этом из-за радиоэлектронного воздействия система GPS показала полёт, который проходил едва ли не над всей территорией юго-востока Украины.

Аналитики также зафиксировали на Донбассе гражданскую авиацию из России. При этом трасса от самолета располагалась далеко от юго-востока Украины. Предположительно, в настоящее время средства РЭБ России, установленные около Донбасса, позволяют заглушать практически 25 процентов территории Украины.

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Фото: Авиа.про