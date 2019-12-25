"Известия": Россия создаст "зоны смерти"

Военные и РЭБ защитят территорию от ударов со стороны противника.

Россия создаст "зоны смерти" ради национальной безопасности. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве. Специалисты пояснили, что такие зоны будут недоступны для крылатых ракет противника, беспилотников или другого высокоточного оружия. В рамках проекта соответствующие учения пройдут в рядах сил Радиоэлектронной борьбы. Масштабные маневры по всей территории страны запланированы на 2022 год.

Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными. текст статьи

Аналитик Дмитрий Болтенков объяснил, что отечественные комплексы РЭБ могут создавать помехи в работе спутниковой навигации, а также подавлять сигнал радиовысотомера или "глушить" каналы управления наземными станциями. Военные также разрабатывают методы воздействия, основанные на новых физических принципах, чтобы техническими приспособлениями выжигать бортовую электронику в средствах противника. Эксперт Виктор Мураховский уточнил, что речь идет о создании комплекса, обладающего как преимуществами РЭБ, так и ПВО.

В Минобороны рассказали о модернизации систем радиоэлектронной борьбы.

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