Возвращение Россельхозбанка в SWIFT находится на повестке, заявил Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу рассказал о работе по зерновой сделке.

Глава турецкого министерства по иностранным делам Мевлют Чавушоглу заявил о том, что возвращение Россельхозбанка в международную систему банковских платежей SWFT в настоящее время находится на повестке дня, а между сторонами зерновой инициативы ведутся обсуждения на этот счет. Соответствующей информацией глава МИД поделился с журналистами местного телеканала NTV. Эксперт подчеркнул, что Анкара поддерживает в работе по теме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Наши старания продолжаются, надеемся на результат. Главная проблема тут и причина, по которой Россия продлила сделку на 60 дней, - это препятствия на пути экспорта российской агропродукции. Это серьезные препятствия. Тут ведется работа. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Дипломат добавил, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на активную предвыборную кампанию, также ведет усилия по вопросу черноморской сделки.

Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu