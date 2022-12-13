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Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана

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В МИД Турции рассказали о готовящемся международном мероприятии.

Встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, России, Сирии и Ирана в Москве запланирована на 10 мая. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала NTV сделал турецкий министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Чиновник заметил, что на текущий момент остается неясным, кто именно будет представлять власти в Тегеране на мероприятии, так как глава Ирана совместно с делегацией планирует в эти даты рабочее турне по Африке.

Русские предложили дату – встреча пройдет 10 мая в Москве, видится так.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомеим, что в декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за последние 11 лет. 

Глава МИД Турции считает, что оппозиция втянет страну в войну.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu

Теги: иран, мевлют чавушоглу, мид, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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