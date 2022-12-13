Чавушоглу рассказал о встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана

Встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, России, Сирии и Ирана в Москве запланирована на 10 мая. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала NTV сделал турецкий министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Чиновник заметил, что на текущий момент остается неясным, кто именно будет представлять власти в Тегеране на мероприятии, так как глава Ирана совместно с делегацией планирует в эти даты рабочее турне по Африке.
Русские предложили дату – встреча пройдет 10 мая в Москве, видится так.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Напомеим, что в декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за последние 11 лет.
Глава МИД Турции считает, что оппозиция втянет страну в войну.
Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu
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