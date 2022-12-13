Глава МИД Турции считает, что оппозиция втянет страну в войну

Мевлют Чавушоглу напомнил о сбалансированной внешней политике страны по украинскому кризису.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, который на парламентских выборах 14 мая баллотируется в качестве кандидата в депутаты, обвинил оппозиционные движения в стране в стремлении втянуть государство в военные действия. По мнению политика, в настоящее время Анкара придерживается сбалансированного похода по вопросу украинского кризиса. Об этом спикер упомянул в рамках своего выступления в городе Манавгате, расположенном в южной части страны. Он напомнил, что Турция не признала вхождение полуострова Крым в состав России, но не будет поддерживать ни одну из сторон украинского кризиса.

Зачем нам поддерживать одну определенную сторону и становиться стороной конфликта? А вот те, кто говорят – "мы займем определенную сторону, нарушим баланс" - если они придут ко власти, то не дай Бог – втянут страну... Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

По мнению. Мевлюта Чавушоглу, Турция не является "пешкой" на игровых столах третьих государств, потому что Анкара теперь сама "создает правила игры".

Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu