Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной

Глава МИД Турции оценил заявление Энтони Блинкена о контрнаступлении ВСУ весной.

Глава турецкого министерства по иностранным делам Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара обеспокоена возможной эскалацией украинского кризиса, которая может произойти весной 2023 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках совместной пресс-конференции с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым в Анкаре. Дипломат прокомментировал журналистам интервью американского государственного секретаря Энтони Блинкена для немецкой медиагруппы Funke. В общении со СМИ глава Госдепа США отметил, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению в ближайшие недели. В Анкаре призвали Москву и Киев вести сбалансированную и объективную политику, как это делает Турция.

Мы разделяем обеспокоенность в связи с возможной эскалацией на Украине в весенние месяцы. Мы всегда говорим: в этой войне победителя не будет. Мы верим, что война закончится путем переговоров, поэтому мы продолжаем прикладывать усилия. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Лавров: геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.

Фото и видео: МИД России