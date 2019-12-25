Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной России. Ради недопущения пресечения иностранными бортами государственных границ, представители Южного военного округа подняли в воздух боевые самолеты. Экипажи пролетели над Черным и Азовскими морями.
Над акваториями Черного и Азовского морей были подняты 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30
сообщение Центра
В ведомстве рассказали, что три американских самолета находились над нейтральными водами Черного моря. Все полеты российских истребителей были совершены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины.
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