Американцы пролетели над нейтральными водами Черного и Азовского морей.

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной России. Ради недопущения пресечения иностранными бортами государственных границ, представители Южного военного округа подняли в воздух боевые самолеты. Экипажи пролетели над Черным и Азовскими морями.

Над акваториями Черного и Азовского морей были подняты 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30 сообщение Центра

В ведомстве рассказали, что три американских самолета находились над нейтральными водами Черного моря. Все полеты российских истребителей были совершены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины.