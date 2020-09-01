Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтикой

Три истребителя смогли опознать B-52H ВВС США.

Российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной. По данным военных, полет состоялся вечером 31 августа.

Средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели сообщение Минобороны РФ

На сопровождение самолетов были подняты в небо три истребителя Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Балтийского флота. Экипажам удалось идентифицировать летательные суда как бомбардировщики B-52H ВВС США. После удаления бортов от российской государственной границы, Су-27 вернулись на аэродром базирования. Военные отметили, что нарушения госграницы допущено не было, а сопровождение самолетов велось в соответствии с нормами использования воздушного пространства.

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Видео: Минобороны России