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Россия отреагировала на обвинения НАТО в нарушении истребителем Су-27 границы Дании

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В Минобороны прокомментировали действия Балтийского флота при сопровождении американского самолета.

Россия отреагировала на обвинения НАТО в нарушении истребителем Су-27 границы Дании. Об этом сообщили представители Минобороны России. Военные прокомментировали заявление североатлантического альянса о том, что Москва неподобающе сопровождала американский бомбардировщик В-52Н. В оборонном ведомстве отметили, что операция велась в соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства.

Напомним, что речь идет о сопровождении самолета, которое состоялось 28 августа около границ Дании. В Минобороны России отметили, что на миссию был направлен Су-27 из состава ПВО Балтийского флота. Самолет не нарушал границы других государств, полет проводился над нейтральными водами с целью идентификации летательного объекта, а также недопущения пересечения российской границы.

Силы НАТО сопроводили девять кораблей ВМФ России, следовавших в Северное море.

Видео: Минобороны России

Теги: в-52н ввс сша, дания, нато, су-27
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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