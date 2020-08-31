Данные действия создавали турбулентность и ограничивали способность B-52 маневрировать.

ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27 над Чёрным морем. Американское командование считает, что российские пилоты действовали "небезопасно".

Американские военные заявили, что российские истребители несколько раз пересекали траекторию полёта в пределах 100 футов от носовой части B-52. При этом самолёты находились на одной высоте и использовали форсаж.

По мнению ВВС США, данные действия создавали турбулентность и ограничивали способность B-52 маневрировать. Это создаёт опасность столкновения в воздухе.

Ранее мы писали, что Израиль второй раз за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа.

Видео: DVIDS