На территорию Израиля ХАМАС выпустил ракеты.

Израиль второй раз за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили местные военные в Twitter-аккаунте армии обороны. В ЦАХАЛ объяснили, что дважды напали на позиции радикального движения ХАМАС в палестинской автономии. Таким образом Иерусалим отреагировал на ракетный обстрел территории со стороны противника.

Ранее утром из сектора Газа по Израилю было выпущено шесть ракет. В ответ на это наши ВВС только что нанесли удар по военным объектам ХАМАС в Газе, включая объект по производству оружия сообщение ЦАХАЛ

Напомним, что ранее ЦАХАЛ атаковал ХАМАС из-за запуска воздушных шаров со взрывчаткой. Танки, истребители и беспилотники атаковали подземную инфраструктуру и боевой пост радикального движения в секторе Газа.

Израиль поразил объекты "Хезболлах" у границы с Ливаном в ответ на стрельбу.

Видео: Youtube/AP Archive