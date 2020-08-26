Военные нашли лаз через проволочные ограждения на границе с Ливаном.

Израиль поразил объекты "Хезболлах" у границы с Ливаном в ответ на стрельбу. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщили представители армии обороны ЦАХАЛ. Военные атаковали при помощи беспилотной авиации наблюдательные посты шиитской организации.

Во время проведения операции на севере Израиля вчера вечером со стороны Ливана по израильским войскам был открыт огонь. Мы открыли ответный огонь сообщение ЦАХАЛ

Напомним, что ранее представитель израильских сил Авишай Андрае рассказал о том, что на границе с Ливаном был обнаружен тайный проход. Он создан в проволочных ограждениях. После этого в воздушном пространстве над приграничными районами Ливана была замечена авиация Израиля. Военные проверили местность около поселка Манара на предмет проникновения боевиков в страну. Осветительные ракеты также были запущены над населенными пунктами Хоула и Мейс-эль-Джебель.

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Видео: YouTube / Alghad TV - قناة الغد