На территорию Израиля продолжают прилетать воздушные шары со взрывчаткой.

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба местной армии в собственном аккаунте в Twitter. Военные рассказали, что танки и самолеты Иерусалима атаковали инфраструктуру движения ХАМАС из-за запуска с территории палестинской автономии воздушных шаров со взрывчаткой.

Наши танки и самолеты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземным объектам в Газе сообщение ЦАХАЛ

Напомним, что с начала августа из сектора Газа на территорию Израиля прилетают шары со взрывчаткой. Объекты несколько раз вызывали пожары. В течение последних двух недель Иерусалим ежедневно наносит удары по военной инфраструктуре ХАМАС.

Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю.