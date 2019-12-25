Армия ответила на запуск шаров со взрывчаткой по территории Израиля.

Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа. Пресс-служба армии сообщила о том, что ЦАХАЛ нанес ответный удар по позициям экстремистского движения ХАМАС. Иерулалим отреагировал на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, которые были направлены с территории палестинской автономии.

Террористы запускали в течение дня воздушные шары с взрывчаткой из Газы в сторону Израиля, что привело к пожарам на земле на юге Израиля сообщение армии Израиля в Twitter

Напомним, что шары со взрывчаткой возобновили полеты в Израиль с начала августа. Их запускают боевики из сектора Газа. В ответ армия Израиля неоднократно отвечала ударами по военным объектам и инфраструктуре движения ХАМАС.

Израильские военные сообщили о предотвращении теракта в Вифлееме.



