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Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю
Сегодня, 9:15
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lesjasap

Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю

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ЦАХАЛ нанес ответный удар по инфраструктуре ХАМАС.

Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю. Об этом сообщили представители армии обороны ЦАХАЛ в Twitter-аккаунте. Военные обвинили в произошедшем палестинских радикалов. В качестве ответа Иерусалим нанес удар по военным объектам радикального движения ХАМАС, включая подземную инфраструктуру.

В ходе третьей ракетной атаки за ночь из Газы выпустили семь ракет, нацеленных на гражданских лиц в южном Израиле

сообщение ЦАХАЛ

В Израиле рассказали, что шесть из семи ракет успешно перехвачены местной системой ПВО "Железный купол". 

Напомним, что с начала августа ХАМАС запускает на территорию Израиля воздушные шары со взрывчаткой.

Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа.

Теги: израиль, сектор газа, хамас, цахал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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