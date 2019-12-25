Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю. Об этом сообщили представители армии обороны ЦАХАЛ в Twitter-аккаунте. Военные обвинили в произошедшем палестинских радикалов. В качестве ответа Иерусалим нанес удар по военным объектам радикального движения ХАМАС, включая подземную инфраструктуру.
В ходе третьей ракетной атаки за ночь из Газы выпустили семь ракет, нацеленных на гражданских лиц в южном Израиле
сообщение ЦАХАЛ
В Израиле рассказали, что шесть из семи ракет успешно перехвачены местной системой ПВО "Железный купол".
Напомним, что с начала августа ХАМАС запускает на территорию Израиля воздушные шары со взрывчаткой.
Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа.
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