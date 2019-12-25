ЦАХАЛ нанес ответный удар по инфраструктуре ХАМАС.

Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю. Об этом сообщили представители армии обороны ЦАХАЛ в Twitter-аккаунте. Военные обвинили в произошедшем палестинских радикалов. В качестве ответа Иерусалим нанес удар по военным объектам радикального движения ХАМАС, включая подземную инфраструктуру.

В ходе третьей ракетной атаки за ночь из Газы выпустили семь ракет, нацеленных на гражданских лиц в южном Израиле сообщение ЦАХАЛ

В Израиле рассказали, что шесть из семи ракет успешно перехвачены местной системой ПВО "Железный купол".

Напомним, что с начала августа ХАМАС запускает на территорию Израиля воздушные шары со взрывчаткой.

Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа.