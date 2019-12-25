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Силы НАТО сопроводили девять кораблей ВМФ России, следовавших в Северное море
Сегодня, 15:33
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lesjasap

Силы НАТО сопроводили девять кораблей ВМФ России, следовавших в Северное море

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Великобритания рассказала о миссии по сопровождению боевых кораблей России.

В НАТО сопроводили девять кораблей Военно-морского флота России, следовавших в Северное море.Об этом говорится на официальном сайте ВМС Великобритании. Военные объяснили, что к операции привлекались силы союзников из Германии, Дании, Канады, Норвегии и Португалии.

Королевские ВМС продемонстрировали широкий спектр своих возможностей, следуя за боевыми единицами. Российские корабли действовали в безопасной и профессиональной манере

 Уилл Пастон, командир британского фрегата Westminster 

В Британии отметили, что за последние годы это первая подобная миссия. Она объединила патрульные суда стран-союзниц в составе Standing NATO Maritime Group 1.  Через нейтральные воды вблизи территории Великобритании прошли три ракетных корабля РФ, три корвета типа "Стерегущий" и три больших десантных судна проекта 775. 

Российский Су-57 ответит Польше, Дании и Норвегии.

Теги: вмф, нато, северное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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