Великобритания рассказала о миссии по сопровождению боевых кораблей России.

В НАТО сопроводили девять кораблей Военно-морского флота России, следовавших в Северное море.Об этом говорится на официальном сайте ВМС Великобритании. Военные объяснили, что к операции привлекались силы союзников из Германии, Дании, Канады, Норвегии и Португалии.

Королевские ВМС продемонстрировали широкий спектр своих возможностей, следуя за боевыми единицами. Российские корабли действовали в безопасной и профессиональной манере Уилл Пастон, командир британского фрегата Westminster

В Британии отметили, что за последние годы это первая подобная миссия. Она объединила патрульные суда стран-союзниц в составе Standing NATO Maritime Group 1. Через нейтральные воды вблизи территории Великобритании прошли три ракетных корабля РФ, три корвета типа "Стерегущий" и три больших десантных судна проекта 775.

Российский Су-57 ответит Польше, Дании и Норвегии.