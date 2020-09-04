Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Над побережьем Азовского моря пролетели B-52H Stratofortress.

Бомбардировщики Военно-воздушных США приблизились к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель". Согласно данным СМИ, два стратегических американских самолета B-52H Stratofortress замечены около полуострова.

B-52H вылетели с авиабазы Фэрфорд, расположенной в графстве Глостершир в Великобритании. Они вошли в воздушное пространство Украины. Далее самолеты приблизились к границе с Крымом, пролетев над побережьем Азовского моря.

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Напомним, что в мае 2020 года в небе над Украиной впервые оказались американские бомбардировщики. Речь идет о B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США. Их сопровождали местные Су-27 и МиГ-29.

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Видео: YT / AiirSource Military