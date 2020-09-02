Сенаторы оценили слова Тихановской о Крыме

Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что присоединение Крыма к России противоречит международным нормам.

Сенаторы оценили слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о Крыме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российских сенаторов.

Член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что оппозиционерка добьется успеха на политической арене в качестве человека, который пытается усидеть на двух стульях. Он отметил, что у Тихановской должно быть понимание того, что Крым де-юре и де-факто российский. Он добавил, что полуостров оказался в составе Украины несправедливо.

Кроме того, сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что Тихановская лукавит. Она думает, что экс-кандидат в президенты Белоруссии пытается замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями. Ковитиди подчеркнула, что раскол общества в Белоруссии обусловлен не крымским вопросом, а внутренними проблемами Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что Тихановская озвучила свое мнение по вопросу Крыма.

Видео: YT / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija