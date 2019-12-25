ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Три месяца назад Поклонская обратилась в ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. Об этом рассказала депутат Госдумы Наталья Поклонская, пишут "РИА Новости".

Также чиновников ООН заинтересовало перекрытие поставок воды по Северо-Крымскому каналу.

Три месяца назад Поклонская обратилась в ООН с призывом осудить действия Украины, которая в одностороннем порядке перекрыла поставки пресной воды в Крым.

В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде. Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Она уже готовит обращение на имя главы региона Сергея Аксёнова с просьбой о предоставлении сведений.

Ранее Кравчук озвучил условие возобновления подачи воды в Крым.