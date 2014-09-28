Воробьев пообещал помочь семье мобилизованного получить льготы

Глава региона рассказал о том, что вопросы будут решены.

Глава Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь семье мобилизованного жителя региона получить социальные льготы. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире радиостанции Sputnik. Его слова привел телеканал "360". Одна из жительниц Подмосковья уточнила, что в детском садике ей сказали "До свидания", как и с выплатами. При этом супруга женщины мобилизовали из Курска, так как повестка пришла по старому месту жительства. В связи с ситуацией жительница региона не может получить льготы в Подольске, где семья проживает на данный момент. Чиновник рекомендовал семья обратиться за помощью в центр поддержки военнослужащих, расположенный в Подольске.

Вам позвонят, чтобы детки пошли в детский сад по тем решениям, которые мы приняли. Первое — не платить, второе — если там очередь, чтобы вы могли спокойно работать. Андрей Воробьев, глава Московской области

Глава региона добавил, что по денежным средствам власти найдут источник, который позволит "закрыть вопрос".

В Подмосковье завершили частичную мобилизацию.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области