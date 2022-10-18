В Подмосковье завершили частичную мобилизацию

В Московской области завершилась частичная мобилизация п призыву на СВО граждан, находящихся в запасе. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Андрей Воробьев. Чиновник подедился информацией после рабочей встречи с местными военными представителями.
Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат.
Андрей Воробьев, глава Подмосковья
Эксперт добавил, что власти Подмосковья продолжат поставлять дополнительное снаряжение мобилизованным из региона гражданам, а также помогать их семьям, которыми чиновники "всегда на связи". Он призвал помогать тем, что в текущий момент находится на передовой.
В Московской области начали отправлять выплаты мобилизованным.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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