В Московской области начали оправлять выплаты мобилизованным

В Подмосковье начали приходить выплаты мобилизованным, добровольцам и их семьям. По словам губернатора Андрея Воробьева, по 200 тыс. рублей уже получили 4,5 тыс. военнослужащих, еще 1,2 тыс. человек получат эту сумму сегодня, 17 октября. Об этом сообщил телеканал "360".
Деньги приходят в течение трех дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что все в порядке
Андрей Воробьев, губернатор Московской области
Также в каждом округе региона готовятся открыть штабы поддержки семей мобилизованных и добровольцев. В них будут работать психологи, юристы и волонтеры, которые проконсультируют граждан, которых затронула мобилизация, по вопросам кредитных каникул и обустройству детей в школы. На данный момент в Подмосковье существует 60 подобных штабов.
Ранее мы сообщили о том, что губернатор Подмосковья пообещал поддержку семьям мобилизованных в регионе.
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области
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