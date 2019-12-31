В Московской области начали оправлять выплаты мобилизованным

Около 4,5 тыс. призванных получили по 200 тысяч рублей, ещё 1,2 тыс. будут вручены деньги сегодня, 17 октября.

В Подмосковье начали приходить выплаты мобилизованным, добровольцам и их семьям. По словам губернатора Андрея Воробьева, по 200 тыс. рублей уже получили 4,5 тыс. военнослужащих, еще 1,2 тыс. человек получат эту сумму сегодня, 17 октября. Об этом сообщил телеканал "360".

Деньги приходят в течение трех дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что все в порядке Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Также в каждом округе региона готовятся открыть штабы поддержки семей мобилизованных и добровольцев. В них будут работать психологи, юристы и волонтеры, которые проконсультируют граждан, которых затронула мобилизация, по вопросам кредитных каникул и обустройству детей в школы. На данный момент в Подмосковье существует 60 подобных штабов.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Подмосковья пообещал поддержку семьям мобилизованных в регионе.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области