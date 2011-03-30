Губернатор Подмосковья пообещал поддержку семьям мобилизованных в регионе

Руководитель провёл с военнослужащими встречу в Серпухове.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с мобилизованными из региона во время их подготовки в учебном центре в Серпухове. Руководитель передал военнослужащим новое обмундирование и пообещал оказать поддержку их родственникам. Об этом сообщил телеканал "360".

Мобилизованные и добровольцы готовятся к службе в академии РВСН. После окончания учений они направятся в зону СВО.

Наша главная задача — забота о ваших семьях. Каждый из вас любит, переживает за своих родителей, жен, детей. Мы это прекрасно понимаем, сделаем все зависящее от нас



Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Воробьевотметил, что семьи бойцов получат в части школы, детского сада и бытовых проблем.

Ранее Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона при частичной мобилизации.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области