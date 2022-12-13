Вооруженные силы Китая продолжают военные учения вокруг Тайваня

Журналисты опубликовали видео с подготовкой НОАК к "атаке" на остров.

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продолжает военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая имитацию высокоточных ударов по территории острова. Об этом сообщили местные журналисты из издания Global Times. Известно, что маневры проводятся по вопросу окружения острова. В официальном заявлении армии говорится о том, что силы командования продолжают находиться вокруг Тайваня. Ключевой задачей данного этапа учений является "атака" противника за счет реализации совместных ударов. В воскресенье 9 апреля тайваньское оборонное ведомство сообщило общественности о том, что по состоянию на 12 часов дня (семь утра по московскому времени) администрация зафиксировала приближение 58 самолетов и 9 кораблей НОАК.

В США заявили о готовности отправить войска на Тайвань при одном условии.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Заркбежье