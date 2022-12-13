В США заявили о готовности отправить войска на Тайвань при одном условии

Майкл Маккол считает, что Вашингтон может отправить войска на остров, если туда вторгнется материковый Китай.

Американская администрация будет готова отправить собственные войска на остров Тайвань только при одном условии. Соответствующей информацией с местными журналистами телеканала FOX News поделился председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол. Законодатель уточнил, что речь идет о санкционированном применении силового метода решения ситуации, которое может быть одобрено профильным комитетом Конгресса. Альтернативной служит решение властей об объявлении войны, но этого права Белый дом не применял со времен Второй мировой войны.

Я думаю, если Китай вторгнется на Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс последует его примеру. Майкл Маккол, конгрессмен США

Напомним, что Пентагон ранее назвал Китай главной угрозой для американской и мировой кибербезопасности. В частности, в разведке США считают, что в случае конфликта между двумя странами Пекин попытается подвергнуть риску критическую инфраструктуру США.

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Фото и видео: FOX News