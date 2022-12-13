Блинкен дал оценку целесообразности выделения Украине дополнительного финансирования из американского бюджета

Госсекретарь подчеркнул, что процесс будет развиваться в зависимости от ситуации на поле боя.

Финансовые вложения, которые предусмотрел Конгресс США, должны быть достаточными для поддержки Украины в течение всего 2023 года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса 24 марта. Таким образом руководитель ответил на вопрос о том, будут ли Киеву выделены дополнительные средства.

Благодаря щедрости, проявленной Конгрессом в конце прошлого года, последний пакет позволит нам [продолжать поддержку] на протяжении большей части этого года. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен добавил, что процесс выделения средств будет развиваться в зависимости от ситуации на поле боя. Он также отметил, что со всей серьезностью отнёсся к заявлениям американских законодателей о необходимости контроля за тем, как расходуются выделяемые Украине средства.

Ранее Блинкен заявил, что США выступают за развитие соглашений по контролю над вооружениями

Видео: YouTube / U.S. Department of State