Блинкен заявил, что США выступают за развитие соглашений по контролю над вооружениями

В Госдепе США оценили решение Москвы приостановить участие в ДСНВ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США выступают за развитие соглашений по контролю над вооружениями. Соответствующее заявление чиновник сделал перед местными законодателями, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам от Палаты Представителей Конгресса США. Эксперт пояснил, что стремление Вашингтона не зависит от украинской ситуации и геополитического кризиса в регионе, так как расширение международных договоренностей по контролю над вооружениям отвечает национальным интересам страны.

То же самое с россиянами. Невзирая на агрессию на Украине, несмотря на другие сферы, в которых мы, разумеется, находимся на диаметрально противоположных позициях, мы постоянно говорили, что, по нашему мнению, императивом являются попытки сохранить договоренности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен выразил сожаление по поводу того, что Москва приостановила свое участие в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава Госдепа США утверждал политикам, что речь идет о "безответственном решении" Кремля.

Блинкен заявил, что США не поставляют Украине оружие по ленд-лизу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State