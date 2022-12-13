Блинкен заявил, что США не поставляют Украине оружие по ленд-лизу

В Госдепе США рассказали, откуда берутся средства на поддержку Киева.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США не поставляют Вооруженным силам Украины оружие или боевую технику по ленд-лизу. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства рассказал местным законодателям в ходе выступления в профильном комитете Палаты Представителей Конгресса США по иностранным делам. Таким образом эксперт ответил на вопрос политика о том, передаются ли поставки Киеву таким способом.

Мне неизвестно о том, чтобы было сочтено к настоящему времени необходимым использовать эти конкретные полномочия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен добавил, что Украине предоставляется "очень существенная" военная помощь, причем не только со стороны США, но и большинством других стран коллективного Запада. Поставки от Вашингтона осуществляются в основном через расходование денежных средств на существующих счетах Министерства обороны США.

Блинкен заявил, что TikTok несет угрозу США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State