Блинкен заявил, что TikTok несет угрозу США

В Госдепе не считают, что требуется обязательно запретить приложение в США, так как есть "разные варианты" решения проблемы.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что китайская социальная сеть TikTok несет угрозу для национальной безопасности США. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе слушаний в профильном комитете по иностранным делам в Палате представителей конгресса США. По мнению гостя, следует устранить эту опасность тем или иным методом. В Госдепе не подтвердили, что речь идет о том, чтобы запретить пользователям использовать данный онлайн-сервис на территории страны.

Угрозе надо положить конец тем или иным образом. Есть разные способы добиться этого. Мое понимание заключается в том, что был предложен, точнее, на этом настаивают, уход материнской компании из TikTok. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, достаточно этого или нет, надо решать специалистам. Администрация в Вашингтоне занимается решением внешнего вызова и предпринимает определенные усилия.

США не планируют исключать Кубу из своего списка стран - спонсоров терроризма.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State