США не планируют исключать Кубу из своего списка стран - спонсоров терроризма

Энтони Блинкен не считает, что Гавана сможет выйти из списка.

Американские власти не планируют в настоящее время исключать Кубу из собственного списка стран - спонсоров терроризма. Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты Представителей Конгресса США сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник уверен в том, что страна не отвечает критериям по выход из "черного перечня".

Мы не планируем исключать их из списка... законом оговариваются очень ясные критерии для исключения из списка. Планка очень высока. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что в писок спонсоров терроризма со стороны США могут быть внесены те государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими должностным полномочиями в вопросе введения запретов и ограничений в отношении фигурантов перечня.

Блинкен отрицает причастность ведомств США к подрыву "Северных потоков".

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