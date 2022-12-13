Блинкен отрицает причастность ведомств США к подрыву "Северных потоков"

В Госдепе заявили о том, что никак не связаны с диверсией в Балтийском море.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отрицает причастность всех ведомств США к подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам при Палате представителей Конгресса США. Один из местных законодателей по имени Брэд Шерман, представляющий Демократическую партию страны от штата Калифорния уточнил на мероприятии,может ли гость "заверить мир в том, что ни одно ведомство правительства США не взрывало эти трубопроводы и не содействовало этому".

Да, я могу. Энтони Блинкен,госсекретарь США

Еще 8 февраля 2023 года американский публицист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорилось, что подрыв трубопроводов представлял собой тайную операцию США. Мероприятия якобы проводились при согласии главы государства Джо Байдена. Белый дом назвал версию событий, изложенную публицистом, "совершенной ложью и полной фикцией".

США сообщили о планах назначить посланника по взаимодействию с оппозицией Белоруссии.

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