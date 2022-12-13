США сообщили о планах назначить посланника по взаимодействию с оппозицией Белоруссии

Энтони Блинкен рассказал о взаимодействии Госдепа с оппозицией Белоруссии.

Американские власти сообщили о собственных планах назначить специального посланника США по взаимодействию с оппозицией Белоруссии. Вопрос будет решен в ближайшее время. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса США по ассигнованиям сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат объяснил местным законодателям, что дает обещание, что эта задача будет реализована. Он не назвал точные сроки назначения на должность. Ранее представитель Демократической партии от штата Нью-Гэмпшир, сенатор Джинн Шахин задал вопрос о взаимодействии Вашингтона с оппозицией Белоруссии.

Мы очень активно рассматриваем возможность движения вперед со специальным посланником. Я сейчас изучаю возможность того, чтобы старшее должностное лицо в Бюро по делам Европы совмещало с постом посланника <...>, взаимодействовало на высоком уровне с оппозицией. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что меры Москвы позитивно повлияли на экономику России.

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