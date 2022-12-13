Блинкен заявил, что меры Москвы позитивно повлияли на экономику России

В Госдепе США оценили антикризисные меры правительства РФ по санкциям.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что меры Москвы позитивно повлияли на российскую экономическую систему. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления перед местными сенаторами в ходе слушаний комитета по ассигнованиям Конгресса США. По версии руководителя Госдепа, антикризисные меры правительства РФ позитивно сказались на национальной экономике, а также позволили чиновникам нейтрализовать попытки стран коллективного Запада обрушить ее. Однако в настоящее время власти из Вашингтона продолжают ужесточать санкционное давление.

Россия приняла чрезвычайные меры, к примеру, для того, чтобы укрепить рубль. Кроме того, ассигнования из Фонда национального благосостояния, чтобы укрепить экономику. Это, безусловно, имело определенное воздействие на некоторые макроэкономические показатели. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен пояснил законодателям страны, что американская администрация настроена на то, чтобы пытаться ужесточать многочисленные ограничительные меры, направленные против России и "преследовать" действующих должностных лиц, различные экономические сектора.

Блинкен ушел от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина.

Фото и видео: YouTube / NowThis News