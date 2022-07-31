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Волонтёры в Петербурге выстроились в Андреевский флаг в День ВМФ

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К акции присоединились более 2500 активистов.

К акции в честь Дня ВМФ в Петербурге присоединились свыше 2500 активистов "Волонтёрской Роты". Они выстроились в огромный Андреевский флаг и фразу "Слава ВМФ". Об этом сообщили организаторы. 

Мероприятие прошло у Михайловского замка. Участники с флажками синего и белого цветов в руках синхронно подняли атрибуты.

Напомним, что утром в Северной столице прошёл Главный военно-морской парад с участием 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок.

Ранее мы сообщили о том, что Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении.

Видео: Петербургский Дневник (Мария Наранович)

Теги: андреевский флаг, волонтёрство, день вмф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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