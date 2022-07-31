По его словам, барельеф продолжает серию скульптурных композиций, представляющий знаковые для России морские баталии.

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении 1853 года. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Церемония открытия барельефа "Синопское сражение" состоялось в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. 30 ноября 1853 года русская эскадра под командованием Павла Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. По словам Шойгу, барельеф продолжает серию скульптурных композиций, представляющий знаковые для России морские баталии.

Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине. Сергей Шойгу, министр обороны России

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