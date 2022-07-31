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Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении

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По его словам, барельеф продолжает серию скульптурных композиций, представляющий знаковые для России морские баталии.

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении 1853 года. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Церемония открытия барельефа "Синопское сражение" состоялось в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. 30 ноября 1853 года русская эскадра под командованием Павла Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. По словам Шойгу, барельеф продолжает серию скульптурных композиций, представляющий знаковые для России морские баталии.

Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине.

Сергей Шойгу, министр обороны России

Ранее Путин пообещал большие позитивные перемены во флоте в приморских регионах.

Видео: Минобороны России

Теги: адмиралтейство, барельеф, министр обороны россии, сергей шойгу, синопское сражение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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