Минувший год побил рекорды по части срочных поисков.

Волонтеры "Лизы Алерт" рассказали об итогах 2020 года. Как рассказали представители отряда на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 9 января, за год поисковики отработали 3 тысячи заявок о пропавших людях – на 30% больше, чем в 2019-м году. Рост заявок связан с большей узнаваемостью движения, отметили в движении.

Меньше всего – 117 сообщений – поступило в апреле 2020-м году. Однако потом количество поисков в лесах выросло с наступлением мая месяца – ставились рекорды по потерянным гражданам.

В сентябре волонтерам поступило более 450 заявок, среди которых 272 — на заблудившихся в лесу. Минувший год побил рекорды по части срочных поисков, на которые приходилось больше половины всех заявок.

Петербуржец смог вернуть в семью сибиряка, оказавшегося бездомным. В январе 2020 года житель Сибири попытался устроиться на работу в Северной столице, но все пошло не по плану.

Фото: Piter.tv