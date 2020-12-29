В январе 2020 года житель Сибири попытался устроиться на работу в Северной столице, но все пошло не по плану.

Петербуржец смог вернуть в семью сибиряка, оказавшегося бездомным. Трогательную историю поиска родственников рассказал "АиФ-Петербург".

Молодой петербуржец Филипп Федорчук однажды заметил, что около его дома неизвестный мужчина делает себе кров из подручных средств. Горожанин спросил у мужчины, нужна ли ему помощь.

Выяснилось, что Владимир Наумов – водитель, приехавший из Новосибирска в Петербург на заработки еще в январе 2020 года. Он попытался устроиться на хорошо оплачиваемую работу, но не вышло – отправился работать в такси. Из-за трудностей в выплате аванса Владимир не смог оплатить комнату в хостеле и вынужден был съехать. В качестве залога за долг у него забрали паспорт и телефон. Без средств связи оборвалась и его связь с родственниками. После ночей без крова в черте города мужчина сблизился с бездомными, которые подсказали, как добыть пропитание в большом городе.

Узнав имя попавшего в беду и данные его близких, Филипп обнаружил, что Николая с лета ищут родственники. При помощи волонтеров организации "Лиза Алерт" он смог найти дочь нового знакомого. После этого бездомного стали постепенно возвращать к нормальной жизни – накормили, выкупили документы в хостеле, погасили долг за проживание, помыли в бане, отдали чистые вещи, поселили в другом отеле. Дочь Николая приехала в Петербург и встретилась с отцом.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец погасил задолженность по штрафам за нарушение ПДД и помог своим коллегам также расквитаться с долгами.

Фото: "Аргументы и Факты"