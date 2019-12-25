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Петербуржец погасил свои долги и помог другим перед Новым годом
Сегодня, 11:33
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Петербуржец погасил свои долги и помог другим перед Новым годом

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Для этого петербуржцы использовали электронный сервис.

Петербуржец погасил задолженность по штрафам за нарушение ПДД и помог своим коллегам также расквитаться с долгами. Об этом 18-го декабря рассказала пресс-служба по УФССП по Петербургу.

27-летний мужчина любил прокатиться "с ветерком", что повлекло за собой штрафы. При этом он игнорировал задолженность и уведомления службы судебных приставов. Получить обратную связь от него удалось после того, как у него с карты списали деньги. С этого момента он стал регулярно приходить в районный отдел ведомства. 

О своих "достижениях" мужчина рассказал коллегам. Те в свою очередь тоже решили оплатить долги через электронный сервис.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более тысячи петербуржцев привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. 

Фото: пресс-служба УФССП по СПб 

Теги: судебные приставы, штрафы пдд, электронный сервис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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