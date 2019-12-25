Более тысячи петербуржцев привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов

Часть из них отбывает наказание в колонии-поселении.

С начала 2020-го года 30 петербуржцев приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Всего было возбуждено 1056 уголовных дел. Так, например, 56-летний житель Выборгского района не хотел устраиваться на работу и обращаться в центр занятости населения. В результате его задолженность составила почти 280 тыс. рублей. Неплательщика наказали обязательными работами на срок 24 часа, но алименты он так и не стал выплачивать. Однако, чтобы не получить реальный срок, он погасил долг.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Ленобласти пойдет под суд за неуплату полмиллиона алиментов.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб