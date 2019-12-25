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Более тысячи петербуржцев привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов
Сегодня, 10:21
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nadezhda_sib

Более тысячи петербуржцев привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов

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Часть из них отбывает наказание в колонии-поселении.

С начала 2020-го года 30 петербуржцев приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Всего было возбуждено 1056 уголовных дел. Так, например, 56-летний житель Выборгского района не хотел устраиваться на работу и обращаться в центр занятости населения. В результате его задолженность составила почти 280 тыс. рублей. Неплательщика наказали обязательными работами на срок 24 часа, но алименты он так и не стал выплачивать. Однако, чтобы не получить реальный срок, он погасил долг. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Ленобласти пойдет под суд за неуплату полмиллиона алиментов. 

Фото: пресс-служба УФССП по СПб 

Теги: алименты, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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