Житель Ленобласти пойдет под суд за неуплату полмиллиона алиментов

Должник ничем не болен, при этом не трудоустроен и не состоит на учете в центре занятости.

В Ленобласти завели уголовное дело на жителя Подпорожского района, который задолжал своему ребенку более полумиллиона рублей алиментов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Ленобласти.

Судебные приставы выяснили, что должник ничем не болен, при этом не трудоустроен и не состоит на учете в центре занятости. За неисполнение родительских обязанностей мужчине назначили наказание в виде десяти суток административного ареста. Однако даже после этого нерадивый отец не расплатился со своим ребенком. Общая сумма долга по алиментам составила 500 тысяч 268 рублей.

Теперь мужчине грозят исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы на срок до одного года.

Ранее мы писали, что мужчина заплатил 200 тыс. рублей в качестве алиментов ради встречи с отцом на Украине.

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