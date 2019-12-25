Мужчина заплатил 200 тыс. рублей в качестве алиментов ради встречи с отцом на Украине

В ином случае выезд за пределы РФ был мужчине запрещен.

Ради встречи с отцом в соседнем государстве петербуржец погасил долг за алименты в размере 239 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба УФССП по Петербургу.

В отношении 50-летнего мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу его 12-летней дочери. Она не получала поддержку от отца. Более того, гражданин скрывался от приставов, его пришлось объявить в исполнительный розыск. Действенной мерой оказался запрет на право выезда за пределы России. Как выяснилось, мужчина собирался лететь на Украину, чтобы навестить своего отца, у которого были проблемы со здоровьем.

После того, как нарушитель погасил долг, он смог выехать за границу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителя Петергофа объявили в федеральный розыск из-за неуплаты алиментов.

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