Жителя Петергофа объявили в федеральный розыск из-за неуплаты алиментов

Житель Петергофа задолжал своему ребенку более 136 тыс. рублей в качестве алиментов. Из-за злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей его объявили в федеральный розыск. Неплательщика удалось найти силами полицейских и судебных приставов, сообщила пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу.
Ранее приставы Петродворцового района возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка. Так как мужчина свои обязательства не выполнял, его привлекли к административной, а затем и уголовной ответственности.
Во время рейда мужчину обнаружили на прогулке, после чего доставили его в отдел полиции. За свое бездействие гражданину придется отвечать в суде.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд дал условный срок петербуржцу, который не выплачивал алименты.
Фото: Piter.TV
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