Суд дал условный срок петербуржцу, который не выплачивал алименты

Задолженность составила 33 тыс. рублей.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, который оставил в квартире без присмотра двух малолетних детей и ушел на работу. Его освободили от ответственности за это нарушение, однако назначили наказание из-за неуплаты алиментов, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в октябре 2018-го года Александр Басклеев оставил детей 2016 и 2018 годов рождения в квартире на улице Цимбалина и ушел на работу. Тем самым он оставил совершеннолетних в опасности.

Кроме того, петербуржца обязали платить алименты на содержание еще одного несовершеннолетнего сына в размере 1/3 от его доходов, однако он этого не делал. Нарушителя привлекли к административной ответственности и назначили ему 30 часов обязательных работ. При этом алименты он продолжил не выплачивать. Задолженность составила более 33 тыс. рублей.

Суд освободил Басклеева от наказания за оставление детей в опасности в связи с истечением сроков давности, но назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за неуплату алиментов.

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