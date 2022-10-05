Петербурженка отправлена в колонию за неуплату 500 тыс. рублей алиментов

Мальчика воспитывает бабушка.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней рецидивистки. Ей вменили ч. 1 ст. 157 УК РФ, сообщили 23 июня в надзорном ведомстве.

Женщина, ограниченная в родительских правах, вопреки решению суда и без уважительных причин не платила алименты за содержание сына. Общая задолженность составила свыше 485 тыс. рублей. Мальчика воспитывает бабушка.

Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, местная жительница признана виновной. Назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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Фото: Piter.TV