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Петербурженка отправлена в колонию за неуплату 500 тыс. рублей алиментов
Сегодня, 16:50
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Петербурженка отправлена в колонию за неуплату 500 тыс. рублей алиментов

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Мальчика воспитывает бабушка.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней рецидивистки. Ей вменили ч. 1 ст. 157 УК РФ, сообщили 23 июня в надзорном ведомстве. 

Женщина, ограниченная в родительских правах, вопреки решению суда и без уважительных причин не платила алименты за содержание сына. Общая задолженность составила свыше 485 тыс. рублей. Мальчика воспитывает бабушка. 

Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, местная жительница признана виновной. Назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 

Ранее мы рассказывали о том, что арестован петербуржец, выбросивший соседскую коляску в Шушарах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алименты, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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