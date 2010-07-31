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Арестован петербуржец, выбросивший соседскую коляску в Шушарах
Сегодня, 14:58
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Арестован петербуржец, выбросивший соседскую коляску в Шушарах

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Суд назначил наказание в виде ареста сроком на пять суток.

Пушкинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 23 июня. 

Рано утром 21 числа подсудимый, находясь в парадной дома на Переведенской улице в Шушарах, провоцировал драку, размахивал руками и на замечания не реагировал. По словам мужчины, он пил вино дома. Напиток закончился, и тогда петербуржец пошел в бар. Выходя из квартиры, заметил соседскую коляску и подумал, что она мешают, после чего выбросил вещь. Этим злоумышленник разбудил ее владельцев, возник конфликт. 

Суд назначил наказание в виде ареста сроком на пять суток. 

Ранее на Piter.TV: размахивавший "травматом" на 2-й Советской стал фигурантом уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мелкое хулиганство, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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