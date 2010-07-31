Арестован петербуржец, выбросивший соседскую коляску в Шушарах

Суд назначил наказание в виде ареста сроком на пять суток.

Пушкинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 23 июня.

Рано утром 21 числа подсудимый, находясь в парадной дома на Переведенской улице в Шушарах, провоцировал драку, размахивал руками и на замечания не реагировал. По словам мужчины, он пил вино дома. Напиток закончился, и тогда петербуржец пошел в бар. Выходя из квартиры, заметил соседскую коляску и подумал, что она мешают, после чего выбросил вещь. Этим злоумышленник разбудил ее владельцев, возник конфликт.

Суд назначил наказание в виде ареста сроком на пять суток.

Ранее на Piter.TV: размахивавший "травматом" на 2-й Советской стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV