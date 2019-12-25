В Петербурге приостановили работу пансионата, где жили более 20 пожилых людей

Прокуратура добилась закрытия частного пансионата для пенсионеров в Петербурге.

В Петербурге суд запретил эксплуатацию помещений частного пансионата для пожилых людей на Большом проспекте Васильевского острова. В учреждении постоянно проживали более 20 пенсионеров, которым предоставляли услуги по уходу и присмотру.

Нарушения выявили во время прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, условия содержания постояльцев не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям и представляли угрозу их жизни и здоровью.

После проверки прокурор Василеостровского района обратился в суд с иском о запрете использования помещений до полного устранения выявленных недостатков.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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Фото: Piter.TV